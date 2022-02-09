高速傳輸晶片設計廠譜瑞-KY(4966)今(9)日舉辦法人說明會，每股大賺逾6個股本，獲利衝上歷史新高，展望第一季，譜瑞-KY預估首季營收有機會挑戰高個位數成長，呈現淡季不淡。

譜瑞-KY去年第四季合併營收為54.06億元，季增加1.2%、年增加26.8%，單季淨利為14.63億元、季減少1.4%、年成長52.9%，每股稅後盈餘為18.42元。

譜瑞-KY合計2021年合併營收為199.94億元、年增加30.85%，全年淨利為52.44億元、年成長49.5%，累計每股稅後盈餘為66.29元，全年大賺逾6個股本，獲利創下歷史新高。

展望第一季，譜瑞-KY預估合併營收落在美金1.93~2.12億元，相較去年第四季微幅減少0.5%到季增加9.3%，呈現淡季不淡，預估合併毛利率為44.5%~48.5%，合併營業費用為美金3300~3600萬。