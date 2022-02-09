遠東百貨竹北店1月14日開始試營運不到一個月，停車場動線設計就遭到大批民眾撻伐，有網友就好奇，除了竹北遠百外，全台哪個停車場也很難停，立刻有許多駕駛點名中和迪卡儂停車場才是大魔王，無止境繞圈，像全台最強滑水道。

中和迪卡儂停車場，被許多鄉民選為大魔王，無止境繞圈，根本是全台最強滑水道。(翻攝自 PTT)

竹北遠百停車場動線近日被許多民眾投訴有夠難開，尤其是地下停車場出口處，轉彎通道太窄，車身與左側梁柱、右側牆壁相當靠近，矮牆上都是擦撞的痕跡，以及停車場內會車道也超狹窄，考驗駕駛技術。對此，竹北遠百今天已動工整修，拆掉出口處的矮牆改善。

由於竹北遠百停車場議題狂燒，網友們也在PTT討論起全台最難開的停車場，像是遠百A13的停車道也很窄；新竹巨城出入口牆壁刮痕同樣戰績輝煌；桂林家樂福停車猶如瘋狂轉轉樂，還會雙向會車；蘆洲家樂福每次下坡飆到出現離心力。

但這些都比不過中和迪卡儂，鄉民們狂指它才是大魔王，「中和迪卡儂，看不見盡頭又封閉的繞圈」、「中和迪卡儂，上去之後每個車位又超小」、「中和迪卡儂1票」。

其實，過去就有網友發文直呼中和迪卡儂停車場的動線開到讓他傻眼，要上6樓停車場只有單向車道，寬度只能容納一台車，一路螺旋到6樓，「不說我還以為八仙樂園重新開幕嘞」，堪稱全台最強滑水道。引起大家共鳴，「我第一次去也傻眼，邊開邊想到底到了沒」、「可以在旁邊開鈑金烤漆廠」、「每次都開到頭暈」。