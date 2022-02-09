羽絨服代工大廠廣越(4438)今公告1月合併營收10.97億元 創下歷年1月新高，年成長82.74%，連續4個月正成長，法人看好廣越2022年Q1擺脫傳統淡季魔咒，成為史上最旺第一季，並可望首度第一季轉虧為盈。

廣越總經理吳朝筆表示，去年營運雖受到越南疫情停工及國際各主要港口塞港因素，所幸客人給予之訂單仍強勁，Q4淡季也成為史上首度旺季模式，故2021全年仍有6.77%之年成長。

廣越2022年度1月訂單已開出紅盤，手邊訂單第一季目前呈旺季狀態，訂單能見度已至Q2，今年全年有機會挑戰歷史新高。

法人表示，廣越手握主要運動品牌Nike、Adidas、UA、NB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Helly Hansen等訂單，全球各知名品牌庫存水位降至新低 ，加上反聖嬰現象發威，全球酷寒氣候陸續在北美、歐洲及亞洲報到，再加上北京冬奧立春開幕加碼助攻2022羽絨衣大廠廣越營收有機會挑戰歷史新高。