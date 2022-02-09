晶圓代工廠世界(5347)雖因春節連假較早影響晶圓出貨量，2022年1月合併營收仍以41.79億元改寫同期新高、歷史第三高，表現持穩高檔。由於8吋晶圓產能持續吃緊，訂單暢旺使產線稼動率均逾100％，法人看好世界先進首季營收淡季續強，可望續創新高。

世界先進公布2022年1月自結合併營收41.79億元，雖較去年12月46.04億元新高減少9.23％，仍較去年同期27.8億元成長達50.33％，改寫同期新高、並創歷史第三高，表現持穩高檔水準。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，由於農曆春節連假落於月底，晶圓出貨量受此影響而減少，使1月營收較去年12月略微下滑。不過，由於擴產帶動晶圓出貨量增加、配合較佳的產品組合，使營收仍較去年同期顯著成長。

由於8吋晶圓產能持續供不應求，世界先進受惠需求暢旺、擴產及漲價效益，晶圓出貨量增加及產品組合轉佳，帶動去年第四季自結合併營收創127.37億元新高，季增7.24％、年增達46.12％，超越財測高標，使全年合併營收亦創439.51億元新高、年增32.66％。

世界先進將於11日召開線上法說。由於去年前三季稅後淨利81.03億元、年增達80.71％，每股盈餘4.94元，已提前改寫年度新高，投顧法人看好在產能增加、稼動率滿載及產品組合較佳帶動下，第四季獲利可望再創新高，全年每股盈餘上看7.2元。