新竹市政府與帛琉艾萊州（Airai State）締結姊妹市已11年，近日帛琉陸續傳出新冠肺炎疫情，防疫刻不容緩，市長林智堅9日宣布，為表達對姊妹市艾萊州的關懷與愛心，將捐贈帛琉7萬個醫療口罩，提供當地民眾最實質的援助與打氣。

林智堅表示，新竹市與艾萊州自2011年締結為姊妹市，到今年4月將滿11年，他也特別致函關心姊妹市疫情防控，因為疫情關係，兩市交流受到影響，但透過醫療物資的分享，讓新竹市也能為艾萊州民眾的健康盡一份心力，期盼協助他們安然度過疫情。

他指出，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）曾於去年5月世界衛生大會發言力挺台灣，呼籲WHO與全球夥伴合作，人命不應被政治疆界所犧牲，並主張將台灣「完整納入」WHO，對於帛琉的仗義執言，台灣人銘感在心。

市府民政處表示，台帛建交以來，雙方在醫療、農業、漁業、觀光等都有深厚的交流，台灣是亞洲最發達的國家之一，醫療公衛體系良好，期盼透過捐贈防疫物資，展現台灣人參與全球抗疫的人道精神，面對公衛事務，全球國家與地區均缺一不可。