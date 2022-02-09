國民黨中常委林金結。（趙婉淳攝）

國民黨啟動年底九合一選舉布局 通過縣市長提名特別辦法

國民黨啟動年底九合一選舉布局，今天中常會通過縣市長候選人提名特別辦法，定調以現任優先來提名，若該區有2人以上有意角逐，則以協調代替初選，並授權黨中央成立「中央選舉提名委員會」與「中央選戰策略會報」，負責徵詢、協調及提出最具勝選條件的候選人。

為爭取九合一大選勝選，國民黨中常會下午討論通過「111年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，國民黨中常委林金結表示，縣市長提名部分，以現任優先來提名，若黨內有人要挑戰現任者，就先協調，除非協調不成再以民調方式初選，決定最強人選。

林金結說，至於非國民黨執政縣市，黨中央應積極尋覓願意代表國民黨出征的候選人，黨中央下周將啟動縣市議員提名布局，相信在黨主席朱立倫帶領下，年底這一仗能交出亮麗的成績單。

甫通過的縣市長特別辦法授權黨中央將設置「中央選舉提名委員會」，由主席擔任召集人，並置委員若干人，負責審核建議提名人選及策進輔選工作。

該辦法規定，為推動「中央選舉提名委員會」決策，中央委員會成立「中央選戰策略會報」，由主席指派祕書長召集黨內及社會具選戰經驗人士若干人組成，負責徵詢、協調及提出建議提名人選。

辦法也明定，建議提名人選經「中央選戰策略會報」送請「中央選舉提名委員會」審議後，報請中常會核定。此外，黨員應遵守國民黨考核紀律及募款責任額的相關規定，違者以黨紀議處。

媒體詢問，金門縣長楊鎮浯競選連任，但立委陳玉珍有意挑戰，黨中央將如何協調人選參戰，文傳會主委凌濤表示，今天通過的選舉特別辦法，就是希望能增加整體彈性，依據各縣市條件、狀況不一，經由「中央選戰策略會報」整體評估，在各縣市提出最具勝選條件的候選人，再交由「中央提名委員會」進行提名作業。

至於該辦法有無授權黨中央跟其他政黨談合作，凌濤說，黨中央將在提名前，跟地方各界做最大溝通與了解，協調、徵詢出最具勝選的人選。

組發會說明，通過特別辦法可以依照各縣市地區特性以及選情因時、因地制宜，彈性決定提名機制。此外，成立「中央選舉提名委員會」及「中央選戰策略會報」，邀請具選戰經驗、熟稔地方事務的優秀同志加入，擴大決策參與範圍，有利於對縣市長整體提名布局規劃進行更為宏觀的整體戰略思考。