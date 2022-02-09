新北確診個案19355在北市工作，同樓層共匡列403人居家隔離，職場大樓總共約有7000人，採自主篩檢。（北市府提供／游念育台北傳真）

今天台北市新增1例本土個案，是與幼兒園群聚案有關，為一位父親因為陪幼兒園的孩子居隔而確診；北市副市長黃珊珊表示，這起群聚案雖然陸續已有17人確診，但由於北市疫調速度相當快，並沒有擴大感染，及時管控住風險。

黃珊珊說，今日確診個案是之前點點幼稚園延伸案，是一位父親（19386）在1月26日居家隔離入住，採檢都是陰性；2月7日居隔期滿，採檢陰性，但兒子為陽性，必須收治醫院治療，父親還是需要陪病，在2月8日再採檢呈陽性，ct值為33。

另外，針對新北一家四口確診案，其中有3位都在台北工作，目前相關職場與公眾場所足跡都已清消完畢，居隔408人，待採檢人數多達3000多人，其中，姊姊（案19355）在北市工作，同樓層共匡列403人居家隔離，職場大樓總共約有7000人，採自主篩檢。

黃珊珊說，因為該確診者工作的辦公室是共同工作空間，沒有固定座位，只有一個廁所和共同使用工具，像是印表機等，確診者沒辦法確認工作那幾天接觸哪些人，只能把確診者有上班3天的同仁，全部匡列隔離，今天也開立專案，盼同樓層民眾可到場採檢。

黃珊珊指出，過去很多辦公大樓出現確診者，都能知道辦公室前後左右是哪些人，但這間公司沒辦法確認，原則上認為可能有接觸都會居家隔離，他們本來就是打算居家辦公，還在擴大採檢，疫調也在進行中，而案19353（父）在可傳染期，也有在台北上班，有做匡列居家隔離4人；案19346沒有北市足跡。