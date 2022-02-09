國家中山科學研究院研製的天弓飛彈，爆竟用大陸劣質零件，中科院證實，去年3月履約驗收時發現包商不法行為，已經移送法辦，並啟動應變機制，沒有影響武器產製及各項專案任務推動。對此，國民黨立委鄭麗文痛批，中科院弊端不斷，成了不良廠商的抗中保台提款機，「中科院的弊案爭端監察院查不查？ 」還是因為都是自己人又要查無不法。

鄭麗文表示，立法院去年底才剛通過2400億元的《海空戰力提升計畫採購特別條例》，其中1800億元給中科院發包給國內的民間廠商，不良廠商卻刻意以低價得標，利用劣質產品替代符合中科院武器標準規格的美國生產產品，相關飛彈一旦使用這些瑕疵零件，無法導電射出或引爆，嚴重影響國安，茲事體大。

她強調，編列如此多的預算，中科院的弊案卻連環爆、不肖廠商不顧國家安危，國人生命在院方眼中，價值何在？身為中科院董事長的國防部長人又在哪裡？

鄭麗文指出，今年一月才爆出中科院無法如期、如質或如預算交貨，國防部都沒有罰則的問題，國防部長邱國正承諾針對中科院違約會訂出一個辦法，但是到現在連個影子也沒看見。如今中科院研發的天弓飛彈是為了維護台海安全所建造，關乎到2300萬人民的生命安全，如今卻傳出廠商涉弊，院方的把關機制在哪裡？

她痛批，國防部屢次傳出弊案，都是經過檢舉、踢爆才開始徹查，一開始的把關機制究竟為何？還是從一開始就沒有把關過？中科院進一步的檢查措施又在哪裡？還是人手辦一張黨證，責任全部就可以推給不肖廠商，自身責任輕輕帶過？ 畢竟民進黨的黨證就是行走天下的護身符。