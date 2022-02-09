因應農曆過年後將湧現的求職潮，勞動力發展署中彰投分署將自11日起在台中、彰化、員林、南投等地區辦理5波實體及線上徵才活動，百家廠商釋出近4000名職缺要網羅優秀人才，邀請大立光、友達、矽品等廠商參與，其中，汽車內裝開關及感應器生產廠商，因疫情緊張帶動開車需求回升，國外業務管理師薪資最高可達7萬元。

勞動力發展署中彰投分署表示，年後首波系列徵才由彰化就業中心線上帶頭開跑，自2月11日起連續7天辦理線上徵才活動，產業非常多元，包括科技製造業、服務業、醫療業、零售量販業等，一半以上為工程師、主管、儲備幹部等專業人員職缺，其中職缺薪資3萬以上高達500個。

台中就業中心因應餐飲服務及製造業在農曆年後的人才需求，自2月22日起連3天辦理主題式線上徵才活動，2月22日首先登場的是餐飲服務業，另為歐美訂單滿載或擴場需求而急需增員擴編的科技製造業於2月23日推出一場線上徵才；2月24日則為批發零售等其他產業，線上結合視訊面試的方式進行。

實體徵才活動部分，則由南投就業中心於2月16日及25日辦理2場現場徵才活動，分別於南投縣政府中庭、草屯鎮惠德宮前廣場舉行；另員林就業中心於2月25在上午10點至12點在彰化二林鎮圖書館辦理聯合徵才活動。