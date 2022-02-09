警方將藍女等18嫌逮捕送辦，並擴大追查幕後主嫌。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局鎖定竹聯幫明仁會以經營電信詐欺、網路博弈機房作為不法獲利經濟來源，並招募年輕成員加入集團，警方日前執行搜索，破獲分別以22歲張姓女子、26歲藍姓女子為首的兩處詐騙機房，共逮捕18人到案，刻擴大追查幕後主嫌。

警方調查，張女在新北市泰山區租房架設假投資詐騙機房，盜用美女照在IG、微信隨機與馬來西亞華人搭訕，再誘騙投資虛擬貨幣或外匯，初估至少有10多人被騙。

另藍女在北市松山區商辦大樓，以打電話或在社群宣傳等方式，招攬大陸民眾到鳳凰、天博等博弈網站，下注六合彩、運動賽事等標的，再以不回金方式詐騙，估計該集團以賭博抽佣及詐欺方式獲取至少數千萬不法所得，懷疑幕後都是由幫派出資成立。

警方兵分多路執行拘搜，共計逮捕18人到案，查扣到電腦主機24台、電腦螢幕47台、工作手機80台、筆記本4本、員工打卡單18張、員工教戰守則及業績獎杯3座等贓證物。全案訊後，依詐欺、賭博等罪嫌移送法辦。