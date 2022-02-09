朋友能夠成為生活中的助力，甚至是工作上的貴人，多數人在結識朋友時，大都選擇與自己價值觀相同的人，不過有些人則非常勢利眼，專門找有錢有勢的人當朋友，不過這種感情往往都經不起考驗。《靈匣網》近日分享5個值得深交的朋友，他們為人沒有勢利眼，而且非常講義氣。

1.生肖虎

生肖虎非常講義氣，而且相當重感情，平時很喜歡結交新朋友，在他們眼中，朋友是沒有分貧富貴賤的，全部都一視同仁，每當朋友有難時，即便對方沒有請他們幫忙，生肖虎也會主動出手相助，有錢出錢、有力出力，對待朋友絕不會勢利眼。

2.生肖龍

生肖龍為人非常豪爽，個性也很真誠，不會因朋友沒錢或地位較低，就瞧不起對方，生肖龍反而抱有俠義之心，非常關注弱勢群體，對於朋友則懷有英雄情節，在外遇到問題時，一定會罩朋友，不過他們有心直口快的小問題，因此常在不知不覺中得罪別人。

3.生肖豬

生肖豬生活上非常懂享受，甚至嚮往進入上流社會，身邊也不乏有錢有勢的人，但他們對待別人時，並不會有歧視的想法，甚至對任何人都抱持善意，結交朋友時，並不會在乎對方的背景如何，由於交友圈廣泛，他們與朋友相處時，對不同人有不同的相處方式，就是希望避免讓人尷尬或感到不適，也容易讓人誤以為他們狗眼看人低。

4.生肖猴

生肖猴心胸很開闊，為人相當大方，不喜歡計較，與他們做朋友時，可以放心做自己，即使生肖猴不開心，他們當下雖然會生氣，但很快就會消氣，並不會記仇，因此與他們相處時非常放鬆，生肖猴也很珍惜自己的朋友，對於與自己價值觀相同的人，他們甚至願意把最好的都留給對方。

5.生肖羊

生肖羊待人會有些大小心，但並非他們喜歡攀權附貴，反而是比較關心弱者，當朋友事業得意時，他們不是急著討好對方，而是笑著給予祝福，但當朋友落難時，他們則是會馬上現身並提供幫助，就算對方曾得罪過自己，生肖羊也不願看著對方受苦，並非他們不記仇，而是心腸很軟。