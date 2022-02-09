國際數據資訊（IDC）全球個人運算裝置追蹤報告的最新研究結果顯示，2021年第四季在部分需求減緩下，全球平板電腦出貨量降至4600萬台，年減11.9％，是自2020年COVID-19疫情爆發以來的第二次衰退，同時Chromebook出貨量也在該季出現年減63.6%的走勢、降至480萬台。

在2021年度部分，依IDC統計，2021全年全球平板電腦總出貨量年成長率3.2%，達1.688 億台，為2016年以來最高，至於Chromebook出貨量則以13.5％的年成長率，達到3700萬台高峰。

IDC行動和消費裝置追蹤報告高級研究分析師 Anuroopa Nataraj表示，2021年雖對平板電腦市場來說是豐收的一年，但隨著市場在許多地區的需求高峰已過，出貨量開始減少。惟遠距學習／工作及影音消費需求仍有所延續，預估短期內全球平板電腦的出貨量依然將有優於疫情前的表現。

針對Chromebook市況，IDC行動和消費設備追蹤報告研究經理Jitesh Ubrani則指出，受到美國和歐洲等主要市場對Chromebook的初步需求大多已得到滿足，導致整體出貨量放緩。

但另一面，來自新興市場的Chromebook需求在過去一年則持續成長，加上零件短缺導致供應商優先考慮價格較高的Windows裝置，也因此抑制了Chromebook的出貨量，並致Chromebook的供應也異常緊張。