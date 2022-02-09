以電影《當男人戀愛時》入圍金馬獎最佳男主角的邱澤，及憑藉《血觀音》奪下金馬獎最佳女配角的文淇，兩人首度搭檔合作演出電視劇《生活家》，八大第1台將自10日（四）起，每周一至五晚間十點全台首播。邱澤在戲裡會有獨自安靜一人的情節，於是導演設計了一個在大樓樓頂上的橋段，讓邱澤戴著耳機在八十幾樓的天台上享受孤獨，邱澤爆料說：「在那個欄杆邊，看起來很享受，但其實大樓非常高，而且風很大！」不同於劇中人物，邱澤自揭私下讓他沉澱情緒的地方是車上，「因為喜歡開車，而且開車的當下就是專心的駕駛，腦袋不會越想越多。開一趟遠程的路，心情也會跟著沉靜。」

邱澤在《生活家》因目睹父親跳樓而心生陰影。（八大提供）

《生活家》中邱澤詮釋知名會計師「顧飛」，因目睹遭疑行賄的父親從高樓跳下導致癱瘓而在心中留下陰影，無法釋懷。有別戲裡的角色性格，邱澤透露自己在遇到挫折，或者是覺得糾結的事情時，不會馬上解決，「因為很多事情是很難這麼立竿見影的，比方說現在來回想十年前的那些心裡面的不適或者是不舒服，其實現在來看，你也就一笑置之，或者是它就這麼過去。」

邱澤（左）和文淇在《生活家》有精彩對手戲。（八大提供）

邱澤表示，他飾演的「顧飛」和文淇飾演的「邱冬娜」是互相療癒、互相拯救，顧飛幫助邱冬娜面對人生和職場的難題，邱冬娜的執著和勇敢，感染了顧飛，為他解開心結。邱澤在受訪時坦言：「我跟『顧飛』的身上，都有一樣的執著和堅持，為了心中的信念，不顧一切的特質，所以『顧飛』身上，也有我自己的影子，在『顧飛』的身上我學到了看待事情不會只有同一種角度，我喜歡他對於生活的創意，對於解決事情角度的多元性。」

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