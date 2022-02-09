台北市長柯文哲公布2月15日「微解封」的鬆綁措施。（北市府提供）

台北市長柯文哲公布2月15日「微解封」的鬆綁措施。（北市府提供）

北市15日起微解封 恢復電影院內用、社教機構取消人數限制

春節連假結束，北市預估有150萬人返回工作崗位，台北市長柯文哲指出，現在會視疫情狀況觀察到禮拜五，沒問題的話，將從2月15日進行「微解封」鬆綁措施，包括動物園和天文館取消人數限制、電影院開放飲食、畢業旅行逐步開放，有群聚吃飯的場合，負責人要確認確認員工符合標準，去用餐者若符合標準可脫口罩吃，反之就要外帶食用。

北市府下午舉行防疫記者會，柯文哲指出，面對疫情不只防疫，還有振興、紓困及轉型，現在國際局勢已朝放寬處理，畢竟防不勝防，但人就是人，不可能永遠繃著，今年的疫情數據指出中、重症僅一例，到現在沒有死亡案例，但除夕當天據說有超過兩萬人居家隔離，成本很高。

對於台北戰略，柯文哲表示，2月7日連假結束後，他估計病毒潛伏期約落在2至4天，如果未來未出現不明感染源或社區感染，從2月15日開始，社會局社區照顧據點、老人服務中心、長青學院、社區整合照顧方案及銀髮貴人方案，還有衛生局的失智社區服務據點，只要是戴口罩課程就要開放。

柯文哲近一步表示，但群聚吃飯仍是問題，所以他的原則是，提供服務的人要打滿兩劑疫苗超過14天、超過3個月加打第3劑，到時候會用責任制，如老人共餐的負責人要確認員工符合標準，去用餐的老人，若符合標準可脫口罩吃，反之就要拿便當走，也沒剝奪權利。

此外，柯指出，民政局的區民活動中心、行政中心禮堂、動物園及天文館等社教機構，都有限制人數，但只要戴口罩人數限制就拿掉；電影院也要開放飲食，因為很多業者在抗議，其餘教育機關，畢業旅行也會逐漸開法放。

柯強調，原則還是打滿疫苗就去參與活動，沒打就不去，結論就是這樣，現在會視疫情狀況觀察到禮拜五，沒問題的話，原則下禮拜2月15日會一步步解封，因為打滿疫苗還是相對安全，希望提供服務者要符合標準，被服務者也要盡量符合標準，不然就外帶，何必惹麻煩。