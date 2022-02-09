和泰集團啟動數位轉型，持續擴大生態圈，為持續提升消費者服務體驗，iRent宣布即日起加入和泰集團數位服務生態系，開放使用全新數位支付工具「和泰Pay」進行租車服務，實現Mobility as a Service (MaaS) 以人為本的願景。

全台最大共享汽機車品牌iRent自2014年推出以來，便以打造最優質便利的智慧移動方式為核心價值，努力滿足民眾生活中的大小移動需求，並以「顧客為核心」的服務特色，深受消費者喜愛，在加入和泰Pay後，提供消費者更多元的數位支付管道。

iRent會員只要於iRent App會員中心裡選擇「和泰集團會員綁定」，登入和泰集團會員完成信用卡綁定，即可輕鬆透過和泰Pay租車出行。為鼓勵iRent會員加入全新支付方式，宣布推出「期間限定活動」，自2／9起至4／30，只要於iRent App以和泰Pay綁定中信卡，不限卡別再送免費汽車時數30分鐘。此外，自2／9起以和泰Pay綁定中國信託和泰聯名卡租iRent，每趟可再享4％的和泰Points回饋。