慧洋-KY(2637)1月合併營收為19.31億元，年增71.35％，營業利益9.26億元，年增254.86％，稅前淨利8.65億元，年增349.62％，每股稅前盈餘1.16元。慧洋表示，受到農曆新年前淡季影響，1月營收較上月減少，但年增率仍達7成。公司指出，除了農曆春節假期外，年初巴西遭遇暴雨襲擊影響礦場開採作業，以及大陸為舉辦北京冬奧限制鋼鐵產出，使得BDI指數受到BCI指數（Capesize）下跌影響而連帶走跌，不過，前述影響皆屬市場短期波動，目前各國港口作業仍因檢疫措施、船員換班問題，使得船舶周轉率低下，再加上新造船訂單仍偏低的基本面支持，運價可望逐漸回升。

在船隊佈局方面，慧洋1月有兩艘新船加入船隊營運，分別為由尾道造船株式會社（Onomichi Dockyard Co. Ltd.）輕便型（Handy/37000 DWT，船名：Bunun Queen）、以及由日本海洋聯合造船（Japan Marine United Corporation）建造巴拿馬極限（Panamax/82400 DWT，船名：Sakizaya Xcel），皆為最新型節能船舶，截至1月底，慧洋旗下總計有136艘船舶、平均船齡約7年，新造船訂單15艘，穩居散裝龍頭寶座。

即便去年基期已高，慧洋預期今年60艘將進行換約的船舶，仍有25％的換約漲幅，持續樂觀今年散裝航運榮景。