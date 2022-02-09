有「女股神」之稱的方舟投資（ARK Invest）執行長伍德（Cathie Wood）周二在一場網路研討會上表示，逼近7年高點的原油價格可能拖累美國經濟，並使通膨壓力在明年緩解下來。

華爾街認為未來幾年影響美國經濟和股市的是通貨緊縮、而非通膨的主要基金經理人不多，伍德即是其中之一。

對通膨居高不下的擔憂，使伍德旗下的股票投資組合遭遇沈重的打壓，因為持續升高的利率成本，將削弱這些成長型股票的價值。

伍德在這場網路會議上表示，科技與技術的進步可能推升生產力，使生產力的增長超過薪資增長。她認為未來5到10年的生產力將呈現驚人的增長，生產力估將提升5%以上，而且不會有通膨問題。

伍德旗下規模達120億美元的旗艦基金ARK Innovation ETF周二收跌0.12%，但盤後上漲0.57%，報72.80美元。截至本周一，該基金今年以來已經下跌23.4%，表現遠不及標普500指數（今年下跌約5%）。在這檔基金中，電動車巨頭特斯拉、遠端與虛擬醫療保健公司Teladoc Health和串流媒體設備公司Roku等公司占有大量的部位。

根據Lipper提供的數據，由於投資人抽腿，今年截至2月2日，ARK Innovation ETF已經失血近1.48億美元。