關鍵字：美國防部國防安全合作局，愛國者飛彈防禦系統，設備和服務，出售武器，一個中國原則，中美三個聯合公報，八·一七公報，中國內政，主權和安全利益，兩國兩軍關係，台海地區，和平穩定，強烈不滿，堅決反對，嚴正交涉

大陸「國防部發布」9日消息， 據報導，美國防部國防安全合作局2月7日宣布，美方已批准向台灣出售價值約1億美元的「愛國者」飛彈防禦系統設備和服務。大陸國防部指出， 美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是《八·一七公報》規定，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，破壞中美兩國兩軍關係，危害台海地區和平穩定，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，向美方提出嚴正交涉。

大陸國防部表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中方強烈要求美方立即撤銷上述對台軍售計畫，停止美台軍事聯繫，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重後果。

大陸國防部稱，台灣前途在於國家統一，台灣安全靠的是一個中國原則下兩岸同胞的共同努力，而絕不是美國售台武器。中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，持續推進祖國統一進程。