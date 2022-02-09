試管嬰兒補助方案已上路超過半年，已有2.7萬件申請通過資格審查，其中1.4萬件已完成療程並通過補助費用審查，共10億餘元。

衛生福利部自2021年7月1日起實施「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，補助對象擴大至不孕夫妻一方具我國國籍且妻年齡未滿45歲者，，截至2月7日止，已有27882件申請通過資格審查，其中14172件已完成療程並通過補助費用審查，共10億7162萬餘元。

依據人工生殖機構網路通報系統資料分析(含有申請補助及自費施術)，以受術婦女未滿45歲且夫妻一方具我國國籍者，2021年下半年接受治療人次為30298，較2019年同期的17785人次成長7成；又按各年齡層分析，以妻40歲至44歲者治療人次數成長率最多(84.1%)。另已有受補助的夫妻於2021年7月成功懷孕，預計於2022年3月虎年小寶貝將陸續誕生。

由於多胞胎植入容易有多胞胎妊娠及早產、低出生體重兒之發生，國際趨勢皆鼓勵降低胚胎植入數，根據國際生殖醫學技術監測委員會(ICMART) 2017年年報，顯示北美洲、歐洲、澳洲、亞洲等區域有9成以上接受試管嬰兒療程之夫妻每次植入胚胎數均小於2，但我國比例僅約7成。藉由試管嬰兒補助方案，鼓勵不孕夫妻採單一胚胎或雙胚胎植入，依前述系統資料分析，2021年下半年有93.3%接受試管嬰兒療程夫妻的植入胚胎數小於2，已達國際水準。

生育力會隨著年齡增長而降低，國民健康署呼籲，夫妻生育規劃要趁早。依前述系統資料分析，35歲以下女性做試管嬰兒療程，其胚胎植入週期活產率接近5成，但41歲以上則不到2成，建議若夫妻有規律性生活經過一年以上仍未懷孕，請及早就醫治療，若經醫師診斷需進行試管嬰兒療程，且夫妻一方具我國國籍及妻年齡未滿45歲者，可至特約人工生殖機構，申請試管嬰兒補助。