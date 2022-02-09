美國富比士公司（Forbes）公布2022年「區塊鏈50強」榜單，入選企業收入或估值超過10億美元。

富比士官網公告榜單顯示，近一半公司位於美國，另外有7家中國公司入選。榜單涵蓋了來自金融、科技等多個行業巨頭，包括Adobe、A16Z、Paradigm、Coinbase、MicroStrategy、PayPal、摩根大通（JPMorgan）、微軟（Microsoft）、Block等。

入選的中國公司包括螞蟻集團、騰訊、百度、中國建設銀行、中國工商銀行、中國平安和微眾銀行。

富比士提到，過去曾三度上榜富比士「區塊鏈50強榜單」並進入2022年榜單的有8家公司：Block、中國建設銀行、富達（Fidelity）、萬事達（MasterCard）、Meta、甲骨文（Oracle）、騰訊和Visa。

富比士指出，亞洲區塊鏈發展令人興奮，這在很大程度上是由中國目前的五年計劃推動的，這是一項國家發展規劃，為中國企業下達指令。