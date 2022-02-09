今年情人節緊接在年節之後，網路掀起情人節送禮的討論，各業者們也提供許多送禮提案供有情人們參考，例如honeyDANIELS Florist 丹尼爾花藝今年情人節，以五部經典愛情電影推出「濃情映畫系列」，而Lady M也推出限定蛋糕，助你準備浪漫情人節，偏愛製造小確幸的情侶們，也可參考豪華手搖飲，用可愛吸睛的外表融化她的心。

honeyDANIELS Florist 丹尼爾花藝，「濃情映畫系列」雲端情人。（honeyDANIELS Florist提供）

本季情人節丹尼爾花藝，以《真愛每一天》、《手札情緣》、《雲端情人》、《新娘百分百》、《遠離非洲》等五部經典愛情電影，以五款鮮花花束、3款恆星花藝來詮釋，品牌將電影台詞寫成情書、並從電影中的色調、愛情觀作為靈感，運用各式花材試圖詮釋出電影中所描述的愛情面貌。

Lady M愛心草莓香緹千層，12日至14日於五間門市限量販售，399元/顆。（Lady M提供

而Lady M 則特別將高人氣的草莓香緹千層打造成情人節限定愛心造型，12日至14日間，於台北、台中及甫開幕的遠百竹北門市快閃三天，限量販售，另官網無提供預購。

Teascovery發現茶實體手搖門市推出「點心化」豪華鮮奶茶。（Teascovery發現茶提供）

Teascovery發現茶實體手搖門市11日至3月11日，舉辦「冬日鮮奶茶點心季」，除了鮮奶茶系列折5元，還可加購網路夯品「更kńg」法國食材可麗捲(單片裝）。（Teascovery發現茶提供）

Teascovery發現茶因應西洋情人節，則將門市明星商品醇木紅鮮奶茶，以點心概念研發「日式黑糖糰子 醇木紅鮮奶茶」與「黑糖蓋奶酪凍 醇木紅鮮奶茶」，並於情人節前夕11日至3月11日加碼舉辦「冬日鮮奶茶點心季」，購買發現鮮奶茶系列皆折5元，還可以30元起的價格加購「更kńg」法國食材可麗捲。