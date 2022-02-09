國內新冠肺炎疫情續燒，高雄9日新增4例本土確診個案，高雄市長陳其邁說明，該案屬於過年期間聚餐的家庭群聚案件，因為10多歲男童因病到診所就醫篩檢陽性確診，才發現該起新案，陳其邁特別感謝基層診所機警篩檢，另外，高雄港與旗津地區經過擴大篩檢，並沒有新增確診者，社區風險傳染風險低。

高雄新增4例本土確診個案，其中3例屬於春節期間聚餐時染疫，3人的Ct值介於14至16之間，2月4日共有12人參加家庭聚餐，所有接觸者均已匡列，而確診3人關係為表兄弟，而表哥於2月6日又和伴侶及友人一起聚餐，導致其女友也確診，目前感染源仍待釐清。

陳其邁表示，由於發現第1個個案的是基層診所，非常感謝醫師在看診時，得知小朋友有發燒、咳嗽症狀就立刻給予快篩，篩檢陽性後轉介到醫院進行PCR採檢確診，基層診所從110年第34周到今年2月8日共快篩1萬6909人，雖然篩檢那麼多人，但在8日才抓到第一個PCR陽性個案，所以疫情總體來看還在可控範圍。

陳其邁指出，春節過後，高雄港開工前普篩了2萬3484人、造船廠2875人、旗津社區1萬6478人均無確診個案出現，換句話說，原本較擔心的高雄港在大範圍的匡列隔離後，目前社區風險非常低，高雄港群聚案逐漸落幕。