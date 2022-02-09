騎著iBike的石虎燈組十分逗趣可愛。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

光速世界6公尺高機器人。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

老鼠與牛組成跨生肖的啦啦隊。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大地糧心6公尺高稻草人。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

2022中台灣元宵燈會12日將於台中文心森林公園華麗登場，為確保民眾安心賞燈，台中市觀光旅遊局加強防疫圍設，規劃4進4出人流管控機制，同時實施園區容留人數管制，搭配入場實聯制、量測體溫、手部消毒等防疫措施，請賞燈民眾配合防疫政策，共同守護健康。

「虎威笙風」燈區設置10公尺高的台中虎爺主燈，造型氣宇軒昂且扮相富貴好野，呈現「富市台中、生態共生」的城市意象。「52海洋」燈區有8公尺高的虎鯨、光速世界6公尺高機器人、大地糧心6公尺高稻草人等，白天是裝置藝術，入夜變成最耀眼華麗的燈組。

台中市觀旅局預告，2月12日開幕晚會表演活動更是精采萬分，除邀請靈魂頑童舞蹈團、威勁龍獅武術戰鼓團接力演出，還有天后歌手陳勢安、療癒美聲梁文音、金曲歌手王宏恩及「台中女兒」金曲歌后徐佳瑩華麗共演，堅強卡司為中台灣元宵燈會熱鬧開場。

觀旅局指出，春節期間台中疫情相對平穩，市府團隊持續以高標準落實中台灣元宵燈會防疫作為，加強文心森林公園四周圍設，在公園四個角落（文心路／向上路、文心路／大墩七街、惠文路／大墩七街、惠文路／向上路)設置出入口並實施防疫措施。

燈會期間將依中央防疫指引進行全區容留人數管控，呼籲賞燈民眾務必配合，入場應守秩序排隊、配合實聯制、量測體溫及手部消毒，賞燈期間請全程佩戴口罩、維持社交距離，全區禁止飲食。相關圍設及防疫措施或許不便，但落實防疫，才能保護自己也維護他人健康。