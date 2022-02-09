「媒體自由聯盟」和美英澳等國發表聯合聲明，對香港《蘋果日報》關閉及其工作人員被香港當局逮捕表示強烈關切。大陸駐英使館網站9日消息，使館發言人稱，香港特區警方依法拘捕涉嫌串謀發布煽動刊物的個人、凍結有關資產，這是捍衛香港法治、維護社會秩序的必要正當之舉，無可厚非，「香港特區是法治社會，法律保障新聞及言論自由，同時禁止任何人以新聞及言論自由為名從事犯罪活動」。

大陸駐英使館發言人稱，《香港國安法》實施以來，香港恢復安定，發展重回正軌。香港居民各項合法權利和自由依法得到充分保障。香港的新聞自由在安全、穩定、法治環境下也得到更好保障，在港的國際媒體和記者數量不降反升。

使館發言人續指，至於香港特區警方依法拘捕涉嫌串謀發布煽動刊物的個人、凍結有關資產，這是捍衛香港法治、維護社會秩序的必要正當之舉，無可厚非，「香港特區是法治社會，法律保障新聞及言論自由，同時禁止任何人以新聞及言論自由為名從事犯罪活動」。

使館發言人強調，大陸政府治理香港的法律依據是大陸憲法和香港基本法，絕不是《中英聯合聲明》。香港早已回歸，《中英聯合聲明》中與英方有關的條款均已履行完畢。英國對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。英方試圖通過曲解《中英聯合聲明》干涉香港事務，這嚴重違背相互尊重主權和領土完整、不干涉內政等國際法原則和國際關係基本準則。香港事務純屬中國內政，任何外部勢力都無權干涉。敦促有關國家及外國機構恪守國際法和國際關係基本準則，停止插手香港事務、停止干涉中國內政。