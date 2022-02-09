行政院宣布日本福島食品解禁，並指開放對台灣加入CPTPP有更大助力，國民黨立委李貴敏強調，開放萊豬一年，連台美雙邊貿易協議（BTA）都無聲無息，自由貿易協定（FTA）又在哪裡？真不知官員自吹自擂的自信從何而來，請蘇內閣別再自欺欺人，用似是而非的假訊息混淆視聽了。

李貴敏指出，CPTPP這種涉及11國的多邊經貿機制何其複雜，只要任一國反對杯葛就會生變，以致連日本都不敢打包票，稱福島食品和加入CPTPP兩者應分開討論。也只有綠營這種慣於用大內宣洗民眾的腦、帶風向的手法，會試圖用化約到離譜的訊息，企圖混淆民眾的認知，拿國民的健康、食安開玩笑。一路敷衍，還搶著把核食改名福食，不負責任地轉移民眾視聽。

她說，更別提台灣迄今還沒完成因應自由貿易衝擊的分析、評估及配套措施等規劃，殊不知自由貿易協定固然會為優勢產業帶來商機，但開放市場後的自由競爭可是全民承擔，一不小心弱勢產業就有翻車可能，而非民進黨政府宣稱的水到渠成，全面提升競爭力。貿然開放市場的後果，民進黨政府想過了嗎？還是騎驢看帳本，走一步算一步，邊走邊瞧？

李貴敏認為，就算退萬步言，開放核食真是台灣加入CPTPP的門票，難道2018年近800萬人公投反核食的國民意志是可以迴避嗎？難道，民進黨透過公投法修惡，把公投關到鳥籠裡，又全面封殺了公投綁大選，就可以在無視民意、未與人民溝通情況下，獨斷獨行、霸王硬上弓嗎？這不就是名符其實的民選獨裁嗎？

她強調，改名不能改運，行政院難道以為改個名字就能化解民眾疑慮？還是故意誤導民眾吃下核食能招福進寶？民進黨政府一方面高喊反核能，卻又大力挺核食，認為對環境與國民健康毫無影響，連風險管理都可雙標，拿人民健康作為交換，只求當前政治利益，實在是價值與認知錯亂！