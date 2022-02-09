不只老牌明星可以回憶殺，物品也行！有著一張不老娃娃臉的藝人黃子佼，其實已經出道34年，主持口條伶俐且機智幽默，深得觀眾喜愛，這些年來黃子佼拿下了10座金鐘獎肯定，是主持圈內的天王級人物，沒想到這樣的他，昨天分享了貼身愛用物電動刮鬍刀，卻讓網友驚呆，以為是出土文物。

在圈內已經是資深大前輩的黃子佼，多年來工作邀約不斷，事業可說毫無衰退之勢，反倒越來越旺，去年底還添了喜訊，他與小19歲的老婆孟耿如登記結婚1年多，終於圓夢懷孕，49歲的黃子佼將在今年成為孩子爸。

工作忙碌的黃子佼，多年來的收入跟積蓄都算豐碩，但私下生活簡單樸實，且似乎相當「勤儉持家」，昨天他在臉書分享自己的貼身物品，是一把黑色的電動刮鬍刀，他表示過年整理家裡想要斷捨離，但因為不捨得丟東西而離不乾淨，產物就是這把年邁的電動刮鬍刀，「即使它已經老舊成這般，也不是真的戀舊成這樣，多年來多次試圖換新歡，但十多年來它仍陪著我」。

黃子佼顯然對這把刮鬍刀有很深的感情，感性吐露：「不敢說它適合所有男人，但我就愛它好難被取代，習慣了，順手了，但它好髒」，眾人一看照片，也都被驚呆了，因為這把電動刮鬍刀斑駁不堪，一看就有「年紀」了。

網友們看了照片紛紛留言，「哥刮的不是刮鬍刀，哥刮的是一種思念」、「佼哥，愛物惜物到這地步」、「這把刮鬍刀很有故事喔」，甚至有人笑稱「還以為是出土文物」，而黃子佼還特地在留言區幫愛物解釋，「注意!!它不是髒！是歲月的痕跡啦！」，強調自己都有水洗，「但表面破皮~或是老水漬~都沖不掉了...」，最後還是屈服，決定隔天要去買把新的，不過立刻又猶豫，竟然還起心動念想買同款，實在有夠戀舊。