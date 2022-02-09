屏縣府在確診者出沒足跡，緊急全面清消。(屏縣府提供)

屏縣府在確診者出沒足跡，緊急全面清消。(屏縣府提供)

屏東縣政府9日公布高雄市2名確診者案號「19380」、「19401」曾至屏東足跡，2名確診者於2月1日、2日春節大年初一及初二與友人結伴，共2對情侶、4人至屏東旅遊，包括恆春鎮、枋山鄉、潮州鎮等地景點，近日4人陸續確診，縣府除啟動足跡清消，也提醒曾至相關場所的民眾應進行自我健康監測。

依據初步疫調顯示，這2對情侶結伴同遊，先後至枋山鄉7-11海豚灣門市、鵝鑾鼻燈塔、恆春鎮鹿境梅花鹿生態園區、南風微甜冰店、枋山鄉愛琴海岸海景休閒渡假園區、車城福安宮、九如鄉歐閣汽車旅館；2月2日至九如鄉7-11三多利門市、山川琉璃吊橋、潮州日式歷史建築文化園區等地後，再返回高雄。

結果近日4人陸續確診，衛生局已匡列2名接觸者採檢後安排至防疫旅館隔離，目前屏東縣衛生局、環保局並展開相關足跡地點消毒作業，因確診者出遊時間及地點為春節人潮眾多之際，縣府團隊進一步擴大疫調中，呼籲足跡曾至相關場所的民眾加強自我健康監測。