墨西哥汽車產業協會（AMIA）主席Fausto Cuevas表示，使墨西哥汽車產業備受壓力的全球半導體短缺問題可望在今年逐漸回復正常，晶片供應料將在2022年下半年回到疫前水準。

根據上周發布的官方數據，受到新冠疫情和半導體短缺影響，墨西哥1月汽車生產與出口均較去年同期下滑，為連續第七個月衰退。

只有半導體供應情況獲得改善，墨西哥汽車製造商才能提升產能。Cuevas在記者會上表示，只要半導體供應充足，汽車製造商就能盡快重拾之前的產能水平。

AMIA此前預估汽車產量要到2023年底或2024年才能回復到疫前水準。

墨西哥2021年的汽車產量下滑2%，為連續第4年放緩。近幾個月來，由於半導體供應短缺問題仍無法獲得解決，墨西哥和北美其他地區的汽車製造商不得不實施暫時停產或減產的計畫，使汽車產量受到影響。

美國福特汽車周一宣布，受到晶片供應短缺影響，其位於北美地區的幾座工廠將自本周起將暫時停產或減產，但公司高層表示，零組件供應斷鏈的問題可望在今年獲得緩解，銷售將隨之增溫。