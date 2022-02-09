亞德客-KY(1590)公布1月營收19.51億元，年減8.6％，主要受到過年及部分客戶提早放假導致最後一周出貨量下降，其中，來自電池行業、紡織機械、汽車行業及能源照明設備出貨有較高成長率；鈞興-KY(4571)1月營收2.6億元，年減7.6％，受到去年同期客戶針對齒輪箱產品提前拉貨基期較高所致。

亞德客-KY指出，1月前三周有非常不錯的出貨及接單情況，但因大陸過年及部分客戶提早放假，導致最後一周出貨量下降，但1月接單金額持續高於出貨，整體市場需求應仍屬於健康狀態。

公司也表示，雖然未來出貨仍會受到疫情狀況不確定影響，但對2022年營運偏向樂觀，維持110％的稼動率來提高庫存量，以支應3月起的傳統旺季需求到來。

鈞興-KY表示，近年積極推動諧波減速器產品於工業機器人市場滲透率提升，1月工業機器人產品營收年增63％，目前諧波減速器、機器人應用精密齒輪與大陸多家工業機器人廠商產品進行送樣階段，希望打造集團未來新的成長引擎。