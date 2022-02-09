軟板廠台郡(6269)公布2021年第4季及全年財報，其中第4季稅後盈餘為13.09億元，季增39.9%，單季每股盈餘為3.76元，累計2021年每股盈餘為8.19元。

台郡今天下午舉行法說會，受惠於美系客戶新手機發布，帶動台郡2021年第4季合併營收為122.87億元，季增35%，年增14.9%，創下單季歷史新高，單季營業毛利率為19.8%，季增1.7個百分點，年減2.3個百分點，主要是因台幣升值3.3個百分點，致使毛利率下滑0.9個百分點，以及高材料產品比重增加，營業淨利率為13.2%，季增2.9個百分點，年減2.1個百分點，稅後盈餘為13.09億元，季增39.9%，年減10.7%，單季每股盈餘為3.76元。

就產品別來看，2021年第4季通訊產品佔營收比重由第3季約45%攀升至約56%，電腦產品佔比由38%降至30%，消費性產品佔比由第3季的17%降至14%。

受惠於平板及NB產品成長，台郡2021年合併營收為355.69億元，年成長19%，創下歷年新高，合併毛利率為17.8%，年減2.7個百分點，營業淨利率為9.2%，年減2.3個百分點，稅後盈餘為28.8億元，年減1.9%，每股盈餘為8.19元。

2021年第4季資本支出為12.53億元，累計2021年資本支出為66.02億元。