半導體測試介面廠精測(6510)公布2021年第四季稅後淨利2.8億元、每股盈餘（EPS）8.55元，累計全年稅後淨利8.91億元、每股盈餘27.2元，均改寫歷史次高。董事會決議擬配息13.6元、盈餘配發率創50％新高，以今日收盤價639元計算，現金殖利率約2.13％。

精測2021年第四季合併營收創12.72億元新高，季增14.82％、年增21.32％。毛利率55.03％、營益率27.7％，分創近3年半及全年高點。稅後淨利2.8億元，季增達23.16％、年增達19.35％，每股盈餘8.55元，雙創僅次於2020年第三季的歷史次高。

累計精測2021年合併營收創42.4億元新高、年增0.78％，毛利率54.03％、營益率25.49％，低於前年54.15％、28.2％，毛利率仍創第三高。配合業外顯著轉盈，稅後淨利8.91億元、年減4.49％，每股盈餘27.2元，仍雙創歷史次高。

精測表示，去年全球半導體產業供應鏈面臨重組挑戰，公司在逆風中仍成功推出多款微機電（MEMS）探針卡，並完成產品及客戶結構性調整。第四季營運成長，主要受惠智慧手機應用處理器（AP）及高效運算（HPC）相關晶片測試需求暢旺，帶動探針卡業績。

而高運算、高傳輸、大電流的車載應用晶片、觸控面板感應晶片（TDDI）、固態硬碟的NAND Flash控制晶片、電源管理晶片、CMOS影像感測器等面臨晶片短缺，使各國促進半導體製造鏈展開史無前例的高速在地化擴廠規畫，精測因應局勢變化，亦加速海外在地化發展。

精測將於明日召開線上法說，說明營運概況及展望。公司指出全球布局將逐步收成，包括亞太、北美區等海外探針卡服務據點已完成擴建，陸續提供在地客戶更完整服務，可望挹注業績、增添今年營運成長動能，台灣三廠擴建計畫亦持續進行中，預計2025年啟用。