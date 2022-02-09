《金融》元月外匯存底5488.74億美元 續創新高 16:312022/02/09 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行今天公布111元月外匯存底，外匯存底金額為5488.74億美元，續創歷史新高，連續第6個月走揚。 央行外匯局局長蔡(火冏)民說明，本月外匯存底變動主要因素:1.外匯存底投資運用收益。2.主要貨幣對美元之匯率變動。 1月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計7357億美元，較上月減少188億美元，約當外匯存底134%。 美2021年貿易赤字8590億美元 創新高 元月外匯存底 大減285億美元 #外匯存底 #億美 #變動 #元月 #續創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 BP去年獲利128.5億美元 創八年新高 21:162022/02/08 財經 《半導體》同期最優 南亞科元月營收年增逾2成 16:312022/02/09 財經 《國際產業》挪威石油上季獲利超水準 將增派股息 15:572022/02/09 財經 和勤新產品助陣 元月營收創新高 04:102022/02/09 證券．權證 研華元月營收53.84億元 登同期新高 16:192022/02/09 財經 《熱門族群》元月營收 拍檔登2年新高、友通偕維田寫最佳元月 08:522022/02/09 財經 阿里ESG斥近10億美元 近半創節能數據中心 15:592022/02/08 財經 《類股》晶片短缺仍嚴峻 2家矽晶圓廠元月營收啵亮 10:002022/02/09 財經 英特爾斥資10億美元打造晶圓代工創新生態體系 17:562022/02/08 財經 輝瑞疫苗與口服藥搶手 2022年營收估破500億美元 13:572022/02/09 國際 《國際產業》乘客數下滑＋Omicron衝擊 Lyft盤後重挫逾6％ 10:002022/02/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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