中央銀行今天公布111元月外匯存底，外匯存底金額為5488.74億美元，續創歷史新高，連續第6個月走揚。

央行外匯局局長蔡(火冏)民說明，本月外匯存底變動主要因素:1.外匯存底投資運用收益。2.主要貨幣對美元之匯率變動。

1月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計7357億美元，較上月減少188億美元，約當外匯存底134%。