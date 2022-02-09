研華(2395)公布2022年一月份合併營收報告達新台幣53.84億元，較去年同期營收45.11億元成長19.36%，較去年12月55.62億元減少3.20%。元月營收表現仍創下同期新高、歷史第三高的佳績。

一月營收以區域別來看，各市場皆強勁成長，其中以歐洲、北美、新興市場最為突出，較去年同期分別成長37%、29%及41%。事業群表現而言，以服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)及應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)表現最佳，分別較去年同期大幅成長74%及58%。而物聯雲事業群(Cloud-IoT Group，CIoT)受基期偏高及缺料因素影響，年對年呈雙位數衰退。

接單方面，一月份接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.45。

研華110年第四季法人說明會將於111年3月2日下午線上召開，將公布公司2021年第4季財務報告及2022年第1季業績展望。

工業電腦周三股價表現紅潤，僅研華、振樺電(8114)走疲跌逾1%。