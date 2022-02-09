迎接本周五（11日）開學日到來，台南市教育局除要求環保局與全市所有國中小完成校園室內、室外環境消毒工作，今天也宣布暫停室內空間借用，開學後2周內用餐加設隔板，另，學校可啟動預防性停課措施，學生同住家人如經疫調匡列，校方給予學生防疫假停課2天。

教育局長鄭新輝指出，台南市所屬國中小教職員工完整接種2劑疫苗涵蓋率已超過98％、第3劑疫苗也超過42％，將持續鼓勵每位師長完成第3劑疫苗接種。開學後每日上學前、入校時及下午需各量測1次體溫，師生如有身體不適應立即反映，同時就醫並在家休息。

台南市教育局邀集國中小校長、教師團體代表研商防疫措施，提出開學10項校園防疫措施。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

他也強調，從1月1日開始，依中央規定要求教育場所（域）從業人員應接種COVID-19疫苗2劑且滿14日，若未完整接種2劑疫苗且滿14天，應提供3日內抗原快篩（含家用快篩或PCR檢驗陰性證明，每周提供1次證明，直至接種完整2劑滿14天止。

此外，開學後校園活動得以實體辦理，但必須審慎評估辦理風險及落實防疫規範，而為了兼顧校園防疫與民眾運動需求，校園將維持非上課時間，依公告時段開放戶外空間，全面暫停室內空間借用。

鄭新輝說，農曆春節過後的疫情仍有一段觀察期，台南也啟動配套預防性停課，即學生同住家人如經衛生單位匡列，但學生未受匡列，校方同意給予學生防疫假停課2天，等候家人篩檢結果，降低可能傳染風險，學校同時提供同步或非同步線上學習課程，停課不停學。