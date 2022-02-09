勤業居隔403人「代價大」 柯P：不能全部眼光對付防疫、玩不下去

台北市勤業會計師事務所爆出確診者，匡列403人居家隔離，但台北市長柯文哲9日表示，今天為了一個確診者，整個公司關掉，台灣最大會計事務所400個員工居家隔離，影響多大他都還不曉得，防疫、紓困、振興、轉型應全部合起來考慮，「不能全部眼光對付防疫，這樣玩不下去。」

柯文哲表示，一個確診，現在居家隔離已經超過400個，疫調還在做，不知道匡列多少，要思考一個問題，「到這一刻，我還是主張疫苗打好打滿，用疫苗護照」，打疫苗管制解除，不要那麼嚴格。

柯文哲表示，打疫苗沒有保證百分之百不感染，沒有錯，但是機率比較低，就算感染症狀也不嚴重，打疫苗還會死掉，算他運氣不好，體內免疫怎麼這麼奇怪，還是有，但醫學是統計科學。

柯文哲說，今天為了一個確診者，整個公司關掉，疫調沒做完就居家隔離400人，過年除夕那天居家隔離超過2萬人，「我們真的要想想看，玩不下去」，到現在為止，北市還沒有不明感染源，還是乾淨的，但是代價實在太大，因為要圈夠大才能夠圈的起來，他認為還是圈得住，可是代價太大，就算圈起來，疫苗打好打滿就算了，有可能會傳染，但機率低很多。

他認為應走向用機率決定政策，防疫、紓困、振興、轉型，不能全部眼光對付防疫，這樣玩不下去，這是他的想法，「因為我是實際執政的人，跟衛福部長的立場不一樣」。

柯文哲解釋，防疫、紓困、振興、轉型，我們是全部合起來考慮，如果純粹只有防疫概念，邏輯不一樣，以防疫立場，隔離400個，不夠再匡大一點，保證不會散出去，可是台灣最大會計事務所400個員工居家隔離，到底影響多大，他都還不曉得。