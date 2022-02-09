鳳凰網報導，北京冬奧前後，中韓兩強恩怨情仇，2021年，在平昌冬奧會結束3年後，拿下當屆冬奧會男子短道速滑1500米金牌的韓國選手林孝俊宣布入籍中國。此前，林孝俊因不滿隊友黃大憲性騷擾女選手，於是在訓練時扒下黃大憲褲子，被後者起訴。此事在韓國國內掀起軒然大波。

由於無法正常訓練和比賽，25歲的林孝俊決定來到中國。

其實，林孝俊並非第一個選擇轉入中國籍的韓國短道速滑運動員。早在2020年8月，韓國曾經的短道神話、在都靈冬奧會一舉拿下3面金牌的名將安賢洙，宣布執教中國短道速滑隊。今年2月3日，北京冬奧會開幕前夕，有韓國媒體曾酸酸地發文稱，「這是要故意接受中國隊來報復韓國嗎？」

在來到中國前，安賢洙就曾因對國內選拔賽制不滿以及受傷後的治療問題，與韓國冰上協會的嫌隙日漸加深。2011年，安賢洙入籍俄羅斯，並2014年索契冬奧會上斬獲3金1銅，成為短道速滑界獲得冬奧金牌最多的運動員。

2019年安賢洙退役後，曾有過回到韓國執教的願景，但韓國國內至今仍對他當年「叛國」行為不能忘懷。無奈之下，四處漂泊的安賢洙帶著滿身的榮耀與傷疤，落地中國。韓國名將入籍中國只會讓中、韓短道速滑隊更加勢成水火，中韓之戰時安賢洙穿著中國隊隊服站在場邊指揮時的心理活動，在韓國人看來那就是一部大片。

中韓兩隊的恩怨情仇已持續20多年時間，而且必定還將繼續，畢竟，這屆冬奧會短道第一個比賽日混合接力決賽韓國隊員摔倒時，中國名將王濛在解說席上都忍不住笑了。