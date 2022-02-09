北京冬奧會4日晚件舉行開幕式，新疆維吾爾族運動員迪妮格爾·衣拉木江擔任最後一棒火炬手，引起西方國家注意。美國白宮新聞秘書莎琪7日指責，不能允許中方通過此舉分散外界對中國「侵犯人權」以及在部分地區進行「種族滅絕」的注意力，這也正是美國拒絕派出外交代表團的原因。陸外交部發言人趙立堅今天（9日）在例行記者會上反嗆，北京冬奧會開幕式由誰擔任主火炬手，還輪不到美方來說三道四。

趙立堅表示，關於北京冬奧會火炬手選拔，他先前已介紹過相關情況。他強調，「北京冬奧會開幕式由誰擔任主火炬手，是中方作出的正常安排，輪不到美方說三道四。」

趙立堅指出，美方所謂「種族滅絕」是世紀謊言，這充分暴露了美方將冬奧會政治化、借涉疆問題惡意抹黑中國的險惡用心，美方的做法不得人心，注定徹底失敗，讓自己變成孤家寡人。

趙立堅反譏，「美國歷史上對印第安人進行種族滅絕，也有長期系統性歧視少數族裔的痼疾。」印第安人口從15世紀末的500萬驟減至20世紀初的25萬，減少到原來的1／20。

「什麼是種族滅絕？美國對印第安人實施的政策才是真正的種族滅絕。」趙立堅呼籲，美方應該做的是認真清算自身對印第安人種族滅絕的歷史罪行，採取切實措施，減少針對印第安人、非裔、亞裔等少數族裔的種族歧視。」