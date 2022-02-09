知名導演明金成昨(8)日因突發心肌梗塞搶救不治，享年51歲。由於心臟疾病長期位居國人十大死因前三名，其中心肌梗塞死亡率更是高居不下，醫師提醒，心肌梗塞最典型的2大徵兆就是持續胸痛及胸悶，甚至有病人描述，如同胸口被石頭壓住一樣恐怖，導致呼吸困難，尤其有6類人是高危險群，不得輕忽。

中國醫藥大學附設醫院急症暨外傷中心急診部醫師余紹華解釋，心肌梗塞是一種急性的心臟疾病，成因為供應心肌的血液循環，也就是冠狀動脈循環突然中斷，心肌因無法得到足夠氧氣而導致損傷，潛在原因常常是動脈粥樣硬化斑塊破裂，引起冠狀動脈完全阻塞。

余紹華強調，心肌梗塞發生率正逐年攀升，罹病者也有年輕化的趨勢，急性心肌梗塞發病者，有超過半數以上都來不及送醫就死亡，提醒除了先天性因素之外，下列6大族群最容易得到心肌梗塞，為高危險群。

1. 年齡：老化是常見的原因，男性45歲以上、女性55歲以上即屬於高危險群，就像機器用久了，引擎也會有磨損，因此心臟病得病的機率與年齡成正比。

2. 家族史：家族中有人得過心臟病者，得病機率會增高。

3. 性別：男性得病比率偏高，女性因為有女性賀爾蒙的保護，所以罹病率較低；不過因壓力及西化飲食影響，女性罹患心肌梗塞的比例已逐年增加，且發生年齡也有年輕化的趨勢。

4. 抽煙：現代醫學研究已經證明，抽煙會降低人體免疫力，也會增加罹患冠狀動脈疾病的危險。

5. 三高：高血壓、高血脂、高血糖屬於新陳代謝異常疾病，都會影響心臟血管功能，造成血管粥狀硬化，一旦發生病變多是不可逆轉。

6. 其他：體重過重、長期缺乏運動、情緒壓力，都會增加心臟負擔、降低心肺功能。其中，體重過重通常是飲食不節制加上不運動的結果，所以在臨床上見到許多體重超重的人，也多半有心臟的問題。

余紹華提醒，心肌梗塞的典型徵兆就是持續胸痛、胸悶，有些病人描述就像胸口像石頭壓住一樣，導致呼吸困難，最常出現的疼痛部位在前胸部及偏左側，然後延伸到左肩及上背部、頸部、左手臂內側，有時症狀也會出現在下巴、胸骨與肚臍之間的區域。

此外，心肌梗塞有時也會以虛弱、發汗、暈眩、嘔吐、心跳不穩定來表現，甚至會導致昏迷，但約有四分之一的心肌梗塞患者沒有任何症狀，尤其以老年人和糖尿病患最常見。

余紹華強調，治療心肌梗塞的首要課題就是分秒必爭，越早執行心導管手術將血管阻塞處打通，則可以搶救越多的心肌細胞，所以當有心血管疾病相關症狀發生時應及早就醫，掌握關鍵的90分鐘黃金治療時間。