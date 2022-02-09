新黨2018年收受「和安行」公司政治獻金40萬元，向監察院申報，但監察院查核後發現「和安行」甄姓負責人當時具有香港居民身分，依《政治獻金法》規定，政黨不得收受外國人、大陸和港澳地區居民獻金，台北地檢署調查後給予新黨榮譽主席郁慕明、陳姓女出納2人緩起訴處分，台灣高檢署9日駁回北檢再議，郁、陳2人獲緩起訴1年處分確定，各須支付公庫5萬元、3萬元。

據調查，和安行公司2018年間匯款40萬元至新黨的政治獻金專戶，新黨依政治獻金法規定向監察院申報，監察院依法查核後發現，當時和安行甄姓女負責人具有香港居民身分，政黨依法不得收受獻金，認為新黨已違反政治獻金法規定。

監察院去年8月將本案資料函送北檢，並向北檢告發新黨榮譽主席郁慕明、陳姓女出納2人違反政治獻金法。北檢調查時，陳女認罪。郁慕明則接受檢察官開出的緩起訴處分條件，加上新黨事後已繳回40萬，檢方給予陳、郁2人緩起訴1年，命郁、陳各支付公庫5萬、3萬元處分金。

北檢將全案依職權送高檢署再議，高檢署審查後，認為再議無理由，今天依法駁回，陳、郁2人獲緩起訴處分確定。