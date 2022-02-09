為便利客戶對市場高低點掌握及提升服務效率，兆豐銀行日前推出基金客戶「線上確認委託交易」下單服務，客戶只需登入網路銀行或行動銀行，確認理專傳送之交易資料正確無誤後，直接點擊下單，省去紙本作業及等候時間，讓客戶無須臨櫃也能享受理專貼身服務。

為利客戶權益保障，兆豐銀行針對符合一定條件的客群，可透過簡訊、電話或EMAIL，與理專討論交易標的後，由銀行端鍵入交易資料發送簡訊或EMAIL通知，客戶端只需登入網路銀行或行動銀行並點選確認下單，即可輕鬆完成交易。

兆豐銀行也表示，根據2021年11月基金銷售量統計分析，約有54%來自線上交易，但仍有近五成的客戶透過理專服務下單，其中不乏需要聆聽專業市場分析的高階客戶及遠距客群。

對此兆豐銀行消金事業群副總經理陳昭蓉表示，相較其他數位金融平台，理財團隊的金融專業是兆豐銀行的優勢；對於上述「線上確認委託交易」服務的推出，陳昭蓉舉例，像是客戶可以透過影音視頻YouTube的「Mega FOCUS Channel」收聽專業理財市場分析，並針對有興趣的投資主題與理專討論，在理專給予適合的資產配置建議、提醒市場適當或修正時點及相關風險告知並確認客戶投資意願後，傳送交易明細，客戶可即時完成確認下單，隨時都能享有最便捷的下單流程。

兆豐銀行推展財富管理業務，除了交易下單流程持續優化，也實質鼓勵理專進修並取得CFP專業理財規劃認證，以及提供考照補助等，透過提升系統流程及人員素質雙管齊下，期能帶給客戶更滿意的理財體驗。?