禾伸堂（3026）自結1月份合併營收約為新台幣（以下同）16.2億元，較12月份增加59.50％，但年減5.49％，相當於近一年營收高點。

禾伸堂表示，1月被動元件及代理產品銷售都較上月增加，主要受惠於客戶需求提升且於農曆年前積極備貨。

未來禾伸堂將謹慎觀察市場發展以及需求變化，擴大利基型產品銷售，並持續為客戶提供高價值的產品與服務。