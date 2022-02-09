農曆年客戶積極備貨 禾伸堂1月營收12個月新高 16:392022/02/09 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 禾伸堂（3026）自結1月份合併營收約為新台幣（以下同）16.2億元，較12月份增加59.50％，但年減5.49％，相當於近一年營收高點。 禾伸堂表示，1月被動元件及代理產品銷售都較上月增加，主要受惠於客戶需求提升且於農曆年前積極備貨。 未來禾伸堂將謹慎觀察市場發展以及需求變化，擴大利基型產品銷售，並持續為客戶提供高價值的產品與服務。 緯創軟體1月營收年增三成 創單月歷史次高 全新1月營收重返成長 雙率雙增 #禾伸堂 #備貨 #產品銷售 #農曆年 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 檢測產品需求旺 瑞基1月營收再創高 16:032022/02/09 財經 陸手機市場拖累 晶技1月營收創11個月低點 19:222022/02/08 財經 冬奧提前拉貨 台橡元月營收創近九年同期新高 15:272022/02/09 財經 《汽車股》聯嘉1月營收攀2年高 營運起飛待晶片缺貨緩解 11:252022/02/09 財經 耕興元月營收4.2億元改寫歷史新高 12:302022/02/09 財經 群光1月營收99.3億元 創史上第三高 14:142022/02/08 財經 淡季不淡 群電1月營收36.23億元創同期新高 14:002022/02/08 財經 9天農曆年假嗨完 越南單日通報逾2萬人確診 00:012022/02/09 國際 油價衝高 台塑化營運進補 04:102022/02/08 證券．權證 詮欣轉型有成 元月營收挑戰近六年歷史新高 12:522022/02/09 財經 《類股》亞德客-KY、鈞興-KY元月營收個位數下降 16:312022/02/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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