壽山動物園在休園整備期間，以「行動動物園」方式，舉辦繪本說故事活動。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄壽山動物園紅毛猩猩「咪咪」，過年前夕拿抹布擦玻璃大掃除，網友搞笑說「是工讀生嗎？」如今這位「假工讀生」在插畫家玉子筆下，化身為繪本主角。壽山動物園將跨界與in89影城合作，帶領大小朋友聆聽保育類動物故事，盼喚醒大眾對動保的重視。

「新動物園運動」如火如荼展開，預計今年9月重新開園。高市觀光局指出，休園整備期間持續以「行動動物園」方式進行推廣活動，透過說故事志工來進行《壽山好夥伴——走進動物的生命故事》繪本說故事活動。

壽山動物園2月將首度跨界與電影院合作，攜手in89影城每月固定在全國各店點的boomboom親子影廳推出「親子活動限定場」，2月12、13日將於電影放映前後進行，大小朋友將可聆聽並了解紅毛猩猩咪咪等保育類動物的真實故事，盼喚起大眾對於生態環境及動物保育的重視。

壽山動物園表示，為了讓大小朋友更加了解動物們的生命故事，特別與關心生態議題並以繪圖和漫畫形式呈現人與動物間互動的「玉子日記」合作，推出《壽山好夥伴——走進動物的生命故事》繪本。

「行動動物園」繪本推廣，述說紅毛猩猩、孟加拉虎及馬來熊等保育類動物，經由動物園暖心計畫收容照護的真實故事，真實地描繪出野生紅毛猩猩等動物，以及環境保育所面臨到的難處，活動獲得各界熱烈回響。

壽山動物園指出，希望透過宣導活動讓大小朋友瞭解動物保育並非遙不可及，只要多一分的了解，我們都是推廣動物保育的小尖兵，舉手之勞就能讓地球綠肺的森林長存，拯救更多的野生瀕危動物。