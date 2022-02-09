男子陳昱全16年前在大陸遠端遙控，唆使曾姓表弟等4人綁架8歲男童，勒贖6000萬，曾等4人自知難逃法網，釋放男童後被捕，幕後指使者陳男潛逃大陸多年最終落網，但他否認犯案，士林地院日前審結，依曾男證詞認定陳男策劃整起綁架案，以成年人共同故意對兒童犯擄人勒贖罪，判處陳男有期徒刑5年，可上訴。

全案發生在2006年6月20日上午7時，陳打電話給在新竹經營酒店的表弟曾憲智，由曾找來酒店員工等人，分乘2輛轎車，在新北市淡水區新興街綁架8歲男童，並將人押到新竹市看管。曾男打電話給男童母親勒6000萬，再指使另外3名同夥「看好球賽」，意指要看好肉票。但因警方全力追緝，曾等人恐無法順利取得贖款，22日釋放男童，法官以曾男等人善待肉票，分別判處徒刑3年8月到3年10月。

警察查出幕後主嫌是陳昱全，但他人在大陸不敢返台，經過多年後落網。陳開庭時辯稱，他和男童的父親都在大陸經營賭博，不需要指使他們綁架，用於歸還積欠的賭資，並指控他們簽賭輸了，才會懷恨在心，企圖將整起綁架案嫁禍給他。

合議庭採信曾男等人被捕時的證詞，認為曾等4人沒看過男童，不認識男童的父親，根據通聯資料，陳在案發前，以登記在女友名下的行動電話，聯繫並指示曾姓表弟開始進行綁架男童的行動，並告訴表弟男童住址，再由曾男去跟朋友借車，找來另外3人幫忙，而陳沒有與其他同夥聯絡。

合議庭認定，陳昱全因涉及共同擄人勒贖罪，潛逃至大陸，時效雖然超過8年，但因刻意迴避審判，並不適用《刑事妥速審判法》，不予減刑，考量陳男正值青壯，唆使曾男擄人勒贖，嚴重影響社會秩序，惡性甚重，依法判處徒刑5年。