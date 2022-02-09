本土疫情未平，新北市家庭1家4口傳出不明感染的家庭群聚確診案件，其中姊姊（案19355）在臺北市信義區的勤業眾信會計師事務所上班，職場大樓南山廣場大樓7000人快篩。臺北市副市長黃珊珊9日表示，希望7000人都做PCR，呼籲有疑慮民眾都盡量來做PCR。

黃珊珊表示，在做疫調時請公司了解狀況，沒有辦法說清楚實際接觸的人，在那時間打卡進入的人，大部分認為有風險，但疫調尊重第一線同仁判斷。

對於職場大樓有7000人快篩，是否將做PCR？黃珊珊強調，希望7000人都做PCR，公司可能自己要求快篩，現在北市5＋2院區都有專案，即使不在預約名額裡，會全部做完PCR，每棟公司有他自己的考量，對北市來說，這棟有疑慮民眾都盡量來做PCR。

黃珊珊也說，昨天會計事務所立刻讓員工先離開，做完清消，要看這幾天篩檢結果，希望今天有結果，今天沒結果，明天也會知道，篩檢出來還有陽性再做進一步處理。