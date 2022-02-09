美股周二集體走高；美國10年期國債殖利率上升到1.97%，投資人也在等待周四的通膨數據。亞洲主要股市周三普遍收高。

周三香港恆生指數收漲500.50點或2.06%，為24829.99點。國企股(H股)漲210.03點或2.47%，為8723.33點。

科技指數大漲3.65%。騰訊漲2.7%，嗶哩嗶哩漲8.5%，小米漲4.8%。

電商股表現佳，京東漲4.3%，阿里巴巴漲6.8%。

汽車股漲4.2%，領漲最多。小鵬汽車升8.0%，廣汽集團升6.1%，理想汽車漲逾4%。根據深圳證交所公告，小鵬獲得納入深港通的合格股份，將使公司觸角深入內地投資人，增加交易流動性。

內房股上升；世茂集團漲5.3%，融創中國漲2.2%，富力地產升3.2%。

中國移動大漲2.9%；該公司與央視合作成為冬奧的官方轉播商，並宣布知名的谷愛凌成為中國移動5G冰雪推廣大使。

藥品和生物股仍下跌了0.9%，為少數下跌板塊。藥明生物跌1.0%，收報61.6港元。該公司旗下無錫和上海兩家子公司遭到美商務部列入未經核實名單。藥明生物表示，正與美商務部溝通，未來幾個月完成檢查並退出名單。瑞銀認為列入名單將限制從美國進口某些生物反應器等零件，但仍有歐洲和日本替代供應商，短期影響有限，維持目標價142港元。