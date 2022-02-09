在競爭對手華為持續被美國打壓之際，中國第二大電信設備製造商中興通訊悄悄提升晶片設計能力。

據日經亞洲援引知情人士透露，自中美貿易和技術緊張局勢爆發以來，中興通訊在過去的三到四年裡一直在努力提高自己的技術能力，其正在專注於處理器，包括採用台積電最先進的7nm技術以及先進的封裝技術為其製造5G基地台處理器。

與之對比，AMD和英偉達的旗艦處理器和GPU都採用了台積電的7nm晶片技術，AMD、英偉達、Xilinx和博通都採用了台積電先進的晶片封裝技術。消息人士表示，中興通訊也在考慮使用比7nm晶片更先進的晶片製造技術。

一位熟悉中興通訊情況的人士表示，過去幾年，中興通訊在追求晶片能力方面變得相當積極。儘管銷量仍較小，但已顯示出令人印象深刻的進展。

據日經亞洲獲悉，中興通訊已向供應商表示，2022年計畫實現國內伺服器發貨量兩位數增長，以擴大其在中國的市占率，尤其是用於基地台的伺服器。這一雄心勃勃的目標對華為構成了直接挑戰，後者在獲取關鍵部件方面仍面臨障礙。

中興通訊的舉動是中國科技行業趨勢的一部分，各公司都試圖從華為的手中奪取市占率。

Omedia資料中心IT業務首席分析師Manoj Sukumaran指出，受美國貿易制裁影響，華為2021年第三季的伺服器收入年減44％。華為在華業務的下滑對其本土競爭對手浪潮、聯想、H3C和中興通訊來說是福音。財報顯示，幾家公司2021年第三季在中國收入都出現了增長。

中興通訊在年度報告中表示，2021年公司在伺服器、核心網路和存儲解決方案這三個領域的市占率有所增加，而華為是這三個領域的關鍵參與者。

與國內同行浪潮、華為和聯想相比，中興通訊在全球伺服器市場的影響力還不太大，但該公司表示，2021年前三季，其伺服器和存儲解決方案收入年增長了一倍。公司特別強調，其伺服器連續三年在中國最大的移動運營商中國移動訂單中占據最高份額，這表明其伺服器業務在國內已成為一個可靠的參與者。

中興通訊和華為都被禁止參與部分西方國家的5G網路基礎設施建設，因此兩者都把更多的注意力放在了國內市場上。根據中國工信部初步資料，中國在5G部署方面處於世界領先地位，目前是5G部署的最大市場，截至2021年，中國已安裝了130萬個5G基地台。

專注於通信行業的市場研究機構LightCounting的首席分析師Stephane Teral表示，華為仍是中國最大的電信設備製造商，但中興通訊在中國國內市占率從2020年的30％攀升至去年估計的35％。