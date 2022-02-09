今年春節連假桃園受到疫情及天氣不佳雙重衝擊，各景點遊客數銳減，連百貨賣場逛街採購人潮也不多，中壢SOGO百貨9天連假業績相較往年衰退，中壢市中心六和商圈在omicron疫情爆發後人潮銳減一半，店家期盼疫情趕緊獲得控制，各類活動能正常舉辦才能恢復商圈人氣。

農曆過年向來是百貨業重點檔期，中壢SOGO百貨表示，今年春節期間取消動態活動，配合防疫措施並執行餐廳內用減半，因來店人潮減少業績較往年衰退，其中館內餐廳受影響最大，但在疫情期間，各餐廳也推出外帶外送服務，異軍突起成長10％，讓消費者在家享用美食更放心。

隨著疫情趨緩，即將開始的情人節與春季化妝品節，中壢SOGO百貨加碼規劃指定銀行刷卡禮最高8％回饋，滿5000送400，2月13、14日活動當日全館單筆消費滿5420元，分別可獲得甜蜜蜜雞蛋糕、Diva Life精裝巧克力，限量100份。12、13日下午1時至晚上7時舉辦限量靈性色彩占卜戀愛色彩密碼。

以中壢威尼斯影城與SOGO百貨為核心的六和商圈，在過年期間人潮也不如預期，六和商圈發展促進會理事長巫秀星說，從omicron疫情爆發後，商圈街道上逛街人潮銳減，尤其今年學生提早放寒假，往年電影院人潮因此增加也不復見，餐飲店家在過年期間客人有稍微多一點，現在只希望疫情趨緩，讓各式活動能夠正常舉辦，才能帶動整體商圈活力。