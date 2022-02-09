高雄市美濃區今年花海的創意主題特色裝置藝術並結合美濃地景，讓遊客從白天玩到晚上都不無聊，成功吸引遊客前來賞花，創下疫情來最高峰人潮。（林雅惠攝）

高雄受到疫情影響，每年農曆春節期間總是湧現人潮的旗山老街，觀光人潮遽減一半，相對美濃花海今年開園到新春假期結束，出現較過往3倍以上的賞花人潮，每天車潮人流約1萬人次，共計12天吸引約12萬人次到訪賞花海，出現疫情以來觀光人潮最高峰1年。

2021年受到新冠肺炎疫情影響，高雄美濃花海開園儀式喊卡，美濃區公所見好不容易疫情趨緩，在2022年虎年花海特別擴增1公頃打造防疫主題的花田，花田中展示一組專業醫護人員及160公分的戴口罩防疫虎，整體花海並以向日葵、百日草、小油菊、大波斯菊等打造出5大花田區，盼能再度吸引賞花人潮。

不過，受到新冠病毒Omicron變異株疫情影響，美濃花海開園活動臨時喊卡，附近商家原本擔心沒有宣傳，加上疫情遊客不出門，春節期間會沒有遊客上門，但美濃賞花人潮湧現，令店家相當吃驚，店家幾乎生意不錯。

美濃粄條街的宜姐粄條店老闆蘇秀宜說，原本擔心疫情影響春節期間生意，也打算若無客人光顧，將用店裡客家菜做成便當供民眾購買外帶，沒想到客朋滿座，每天號召多位親戚到店裡幫忙，還是忙不過來，生意比往年好至少一半以上。

雖然疫情嚴峻，但不少民眾仍趁春節期間到戶外走走，蘇姓遊客表示，大年初一初三及初四共3度從高雄市區前往美濃賞花海，每次都賞心悅目，拍照返家後還是回味無窮，美濃花海這次規畫真的很有特色，非常吸引遊客目光。

邱姓遊客表示，今年的美濃花海，每個區域都各有特色，非常的美，是歷年來最美最漂亮的一次，希望明年一樣美麗，同時帶動地方的觀光及消費。

美濃區長鍾炳光說，今年花海的創意主題特色裝置藝術並結合美濃地景，讓遊客從白天玩到晚上都不無聊，不用出國也可以互動熱氣球，還有浪漫大型彩虹橋俯瞰全台首創防疫主題花海圖騰，另有幸福浪漫馬車及許願浪漫滿屋等絕美裝置藝術，因此成功吸引遊客前來賞花，創下疫情來最高峰人潮。