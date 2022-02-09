北台中家扶中心頒發380萬元獎助學金給200位學子，協助減輕學費負擔。（王文吉攝）

「職涯實驗室」創辦人何則文受邀專題演講，分享自身的努力，成功斜槓發展。（王文吉攝）

台中市社會局長彭懷真勉勵大專生認真向學。（王文吉攝）

北台中家扶中心9日舉辦大專獎助學金頒發典禮，共有200位大專生合計獲頒380萬元。北台中家扶主任劉正文期許大專生穩定就學、累積學識及技能，儘早脫貧自立。會後並邀請「職涯實驗室」創辦人何則文專題演講，以其斜槓人生經驗，提供大專生思考未來的職涯。

北台中家扶中心110學年度第二學期大專獎助學金頒發典禮9日於台中港酒店舉行，邀請即將畢業的大學生與研究生代表受獎，並加碼贈送由受扶助媽媽手作的鵬程萬里祝福花圈，特別以玫瑰花與松果設計，象徵學子出社會之後，從事任何工作、事業都能開花結果。

北台中家扶中心共發出380萬元獎助學金，其中180人學期成績平均75分以上，獲頒2萬元，60至75分有20人各頒1萬元，盼能減輕受學子學用費負擔，並期許大專生穩定就學，累積學識及技能，儘早達脫貧自立。

北台中家扶主任劉正文表示，出身寒微者在生活歷練中缺乏資源與經濟機會，但窮不能窮到孩子的教育，因為接受到更多的教育，最有可能是在打造一個翻身的脫貧機會。家扶提供受助對象從國小到大學不等的助學金，大家一起來透過做好事，讓事情變得更好。

頒獎典禮邀請「職涯實驗室」創辦人何則文專題演講，分享自身的努力，成功斜槓發展，提供學子汲取寶貴經驗。另安排相關議題的團體討論，讓學子分享彼此對職涯的想法，並提供就業、升學及在學進修等資訊。