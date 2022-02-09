行政院宣布解禁日本福島5縣市核食進口台灣，國民黨團痛批蔡政府漠視779萬反核食民意，揚言杯葛閣揆蘇貞昌赴立院施政報告，遭民進黨團總召柯建銘嘲諷「集體義和團上身起乩」，對此，國民黨文傳會副主委黃子哲回擊，若按照柯建銘的邏輯，過去一路反對核食進口的民進黨，豈不成了義和團的前團長？而779萬公投反核食、顧食安的民眾，是不是也要被汙衊成義和團的團員？

黃子哲痛批，蔡政府罔顧程序正義，讓有健康風險的食品一再叩關，這種門戶大開的做法，卻又無法保證能換到加入CPTPP等經貿利益，柯建銘等綠營人士無端葬送國人的健康、陷國人於不義，難道不才像是「吳三桂上身」？

黃子哲指出，民進黨是標準換了位置換了腦袋，民進黨自2016年執政後，從開放萊豬進口到福島核食解禁，不斷地忽略、踐踏國人的健康到精光，宛如食安的「精光黨」。

他提醒，2016年，民進黨中央黨部才與綠營執政縣市發表共同聲明，聲稱要反福島核食、要捍衛國人健康，結果短短數年便毀諾背信，和他們過去「打死都要擋萊豬」的堅持一樣，到頭來都是謊言、空話，顯見民進黨不僅是食安「精光黨」，也像是政治「金光黨」。

他強調，面對民進黨草率突襲開放核食，國民黨將堅定地與民意站在一起，堅決守護國人的食安及健康，具體提出《學校衛生法》、《食品安全衛生管理自治條例》等，從地方來為食品安全嚴格把關。